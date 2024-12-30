Власти Татарстана допустили возможность новых атак БПЛА на регион в праздники

Татарстан может подвергнуться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время новогодних праздников, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, необходимо проанализировать принятые меры каждого регионального ведомства, а также устранить недочеты. Песошин поручил проверить все системы оповещения.

Премьер Татарстана добавил, что существующая обстановка отличается от прошлогодней.

До этого сообщалось, что в казанском жилом комплексе «Манхэттен» 16 квартир были повреждены в результате атаки беспилотников.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.