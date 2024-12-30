Заключенные перестанут получать выплату за подписание контракта с Минобороны

Правительство уточнило порядок единовременных выплат, установленных двумя указами президента, за подписание контракта с Вооруженными силами для выполнения задач специальной военной операции.

Согласно постановлению, вознаграждение не осуществляется для граждан России, которые на день заключения такого контракта отбывали наказание в виде лишения свободы.

Документ вступает в силу с 1 января 2025 года. Ранее необходимый указ подписал президент, установив, что категории лиц, которые не получают единовременные выплаты, определяет правительство.