Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150

150 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в российском военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера для возращении россиян из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.