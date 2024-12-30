Клещи вокруг гарнизона Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются.

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Об этом в понедельник, 30 декабря, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

— Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке сжимаются, — цитирует Рогова РИА Новости.

Он сообщил, что подступы к поселку с восточной и северной сторон находятся под контролем российских войск, также продолжается его обхват с юга и запада.

Владимир Рогов заявил о панике среди бойцов ВСУ, которые оказались в окружении российской армией в районе промышленной зоны в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). По словам чиновника, к текущему моменту Вооруженные силы (ВС) РФ освободили около 90 процентов территории населенного пункта.

29 декабря ВС РФ, в частности подразделения группировки войск «Центр», в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР.