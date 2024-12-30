За минувшие сутки украинская армия лишилась более чем 310 солдат в результате боев в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

© Газета.Ru

Противник также потерял 10 бронемашин, одну БМП, шесть легковых автомобилей и артиллерийское орудие.

Всего с начала боев в Курской области ВСУ лишились свыше 45,5 тысячи солдат, 262 танков, 204 БМП, 142 БТР, 1359 бронемашин, а также сотен единиц другой техники, включая РСЗО HIMARS американского производства.

29 декабря сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» отразили три атаки штурмовиков украинской армии в Курской области.

Российская армия отражает атаки ВСУ в Курской области с 6 августа. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.