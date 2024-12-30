Президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон передает Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и тысячи ракет, укрепляя позиции Украины в рамках текущей поддержки, которая продолжится до конца его президентского срока.

Байден сделал заявление о том, что Пентагон находится в процессе передачи Киеву «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов, сообщает РИА «Новости». Это заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что вместе с артиллерийскими боеприпасами в Украину также отправят тысячи ракет и сотни единиц бронетехники. Такая поддержка, по его словам, будет продолжаться до конца его президентского срока.

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Байден также отметил, что Соединенные Штаты планируют продолжать усиливать позиции Киева в текущем конфликте и обеспечивать его необходимыми ресурсами для защиты и противодействия внешним угрозам. Это заявление подчеркивает приверженность США укреплению обороноспособности Украины на фоне продолжающихся конфликтов в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.