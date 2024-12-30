За минувшие сутки российские военные уничтожили несколько украинских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и беспилотников. О последних данных из зоны специальной военной операции (СВО) сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Насколько известно, всего с начала СВО российские военные разбили 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка. Также уничтожены также 1504 установки РСЗО, 20 093 единицы полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной техники.

30 декабря расчет FPV-дрона российских войск «Север» сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что операторы беспилотника заметили пикап украинских военных, который доставлял бойцов на позиции, после чего было решено нанести удар по автомобилю.