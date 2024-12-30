Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили село Новооленовка, расположенное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне российская армия освободила село Новотроицкое. Позже бойцам Восточной группировки удалось освободить населенный пункт Сторожевое в ДНР. 18 декабря Минобороны сообщило об освобождении сел Трудовое и Старые Терны.

Украинские военнослужащие заминировали мосты, перекрывая пути отступления своим однополчанам. По словам пленного мобилизованного младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Павла Салия, мост на Успеновку, через который его сослуживец планировал самостоятельно эвакуироваться, оказался заминирован украинскими войсками, из-за чего ему пришлось вернуться.

Военнопленный Иван Сова также рассказал, что перед отправкой в Курскую область украинских солдат подвергают психологической обработке.