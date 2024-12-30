Возможность того, что Россия детально изучит захваченные на Украине танки Abrams, вызывает обеспокоенность в США. Такое мнение выразили обозреватели издания Military Watch Magazine (MWM).

Захват российскими войсками поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков опасен тем, что они могут быть разобраны на крупнейшем в стране заводе «Уралвагонзавод».

«Поскольку более 20 из 31 украинского танка Abrams уничтожены, подтвержденный захват нескольких из них лишь с незначительными повреждениями представляет России одну из первых в истории возможностей разобрать эту бронетехнику для детального изучения», — говорится в материале.

Обозреватели издания подчеркнули, опасность представляет также то, что более четырех тысяч этой бронетехники находятся на вооружении в США и их союзников. Также, по их мнению, в полученной в ходе изучения образцов Abrams информации могут быть заинтересованы и противники Америки.

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