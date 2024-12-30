Российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

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Он также рассказал, что прилет был в Днепропетровской области рядом с пунктом временной дислокации украинских военных, есть раненые. На данный момент известно, что был атакован некий отель, где разместились военнослужащие.

Подпольщик считает, что в нем находился какой-то высокопоставленный военный, поскольку сотрудники Службы безопасности Украины сразу оцепили место, а врачей обычной скорой помощи пустили только через 40 минут.

Также удар был нанесен по складу беспилотников в Сумах, добавил координатор. Сообщалось о взрывах в Одессе и области.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Харьковской области по наводке пророссийского подполья.