Пленный рассказал о малом количестве западной техники у ВСУ

Украинский военнопленный Александр Северенник рассказал ТАСС, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) очень мало западной техники, в основном техника советского производства.

"Машину нам прислали из Саудовской Аравии, была "Тойота". Чехи их переделали, поставили установки и прислали нам. <...>Техника старая, новой техники я здесь практически не видел. Советская техника, которая осталась. Кто может, на своих машинах катается, много людей приезжают на своих машинах, чтобы быть мобильными",- сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Северенник рассказал, что после его мобилизации в 2022 году с ним не проводилось никакого обучения. Все учебные занятия проходили в подразделениях по желанию военных.

Он был взят в плен на красноармейском (покровском) направлении в ДНР.