США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов вооружения
Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Пентагона.
Согласно отчету о пересмотре бюджета, военные подразделения США получили порядка 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования. Его перевели из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год.