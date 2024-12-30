В Одесской области произошли взрывы

На территории Одессы произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина.ру".

"В Одессе прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в 0:01 по московскому времени.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:21 по московскому времени. Минутой ранее ее объявили в Николаевской области.

Накануне сообщалось, что объекты инфраструктуры в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, получили повреждения. 28 декабря издание "Страна.ua" писало о повреждении двух тепловых электростанций (ТЭС), одной гидроэлектростанции (ГЭС) и ряда ключевых электрических подстанций на территории Украины.

По информации журналистов, инфраструктурные объекты получили урон в результате взрывов 25 декабря. Ущерб был нанесен Криворожской ТЭС, Бурштынской ТЭС и Кременчугской ГЭС. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.