Пушилин рассказал об активных боях в районе автовокзала в Часовом Яре

Глав Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в районе автовокзала, находящегося в городе Часов Яр, идут активные бои.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что продолжаются бои в самом Часовом Яре, выдавливается противник, и сейчас активные бои в районе автовокзала. В общем [идет] занятие более выгодных позиций», — сказал политик.

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать город, потому что его занятие российскими войсками откроет возможности наступать по нескольким направлениям.