В США заявили, что Киев уже не спасут американские деньги

Белый дом уже не может спасти Украину деньгами и военными поставками. Западные политики должны осознать бессмысленность подобной помощи. Так считает экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис, выступивший в эфире канала Deep Dive.

Дэвис отметил, что администрация Байдена напрасно пытается спасти Зеленского с помощью денег и техники. Киев теряет людей и эти потери невосполнимы.

«Речь идет о нехватке людей, еще один миллиард долларов не поможет», — заявил аналитик.

По его словам, западные лидеры и политики не могут понять элементарных вещей и это тяжело и мучительно наблюдать.

Ранее сообщалось, что в 2023 году объем американской помощи Украине составил 24,7 млрд, а в 2022 году – 19,875 млрд долларов. По данным источников американских СМИ, Байден планирует направить Киеву последний военный пакет на 1,25 миллиарда долларов.