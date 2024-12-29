В России высказались о возможных провокациях ВСУ на Новый год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершить какую-нибудь провокацию на Новый год, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим предположением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Какую-нибудь пакость совершить ВСУ могу. Собственно, это в стиле [президента Украины Владимира] Зеленского — какую-нибудь гадость устроить людям на Новый год», — считает Колесник.

При этом депутат призвал россиян не переживать, потому что российские спецслужбы начеку.

«Они четко уже научились работать. Мы можем видеть, сколько всего предотвращено. Тем не менее, все-таки надо не терять бдительность. Но это не значит, что мы должны залезть в подвал. Нормально проводим праздники. Есть люди, которые наш покой охраняют», — заключил он.

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Ранее аналитики швейцарской газеты Le Temps заявили, что атака на Курскую область в августе стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупной тактической ошибкой. Корреспондент издания Борис Мабийар считает, что Генштаб ВСУ «совершили ошибку, вообразив, что вынудят русских оставить незащищенной линию фронта на востоке».

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