Перед началом переговоров по Украине Западу, в том числе США необходимо правильно оценить ситуацию в зоне конфликта.

Об этом на своём YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, любой расчёт, любая оценка этих переговоров будет глубоко неверной без учёта того факта, что Россия, по сути у выиграла, а у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления, передаёт РИА Новости.

При этом эксперт считает, что неправильная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них на руках имеется намного больше козырей, чем это есть на самом деле.

«США и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России. Именно эта неспособность правильно оценить потенциал российских сил объясняет катастрофу ВСУ, которая сейчас разворачивается в зоне специальной военной операции (СВО)», – резюмировал военный аналитик.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Меркурис заявил, что военное положение Украины приобретает признаки катастрофы.