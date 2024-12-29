На Украине рассказали о закопанных в землю десятках миллиардов

Строительство защитных укреплений вокруг украинских энергообъектов не имело смысла, бюджетные средств были потрачены зря. Об этом заявил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев, сообщает РИА Новости.

В интервью эксперт сказал, что укрепление и защита энергетических объектов не имели смысла. Они не спасли станции и линии от российских ударов.

«Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать», — возмутился он.

По словам аналитика, также выяснилось, что все защитные объекты не построены до конца. Теперь это возможно не раньше 2030 года.

Куртев назвал показное строительство «бредом» и предположил, что кто-то на этом заработал. Он отметил, что коррупционеры умудряются «воровать и на бетоне», когда возводятся оборонительные укрепления на фронте.