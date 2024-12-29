На Западе предупредили Киев об ударах по газотранспортной системе

Газотранспортная система Украины может стать целью российской армии из-за отказа Киева от транзита газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что Киеву следовало бы учитывать необходимость защиты газопроводной системы протяженностью в 38 600 км, принимая решение о прекращении транзита российского газа в Европу.

«Эта сеть, одна из крупнейших в мире, за последние три года избежала атак, поскольку через нее проходил российский газ. Если транзит прекратится, система может стать мишенью для ракетных ударов, как это произошло с газохранилищами и энергетическими объектами», — отмечает Bloomberg.

Кроме того, начнутся технические проблемы, из-за которых будет сложно отапливать дома на Украине зимой.

Кристиан Эгенхофер, старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе заявил, что вопрос рисков для украинской инфраструктуры «находит отклик в дипломатических дискуссиях».

«Это может оказаться спасательным кругом для Зеленского, если он разрешит продолжение транзита», — сказал аналитик.

В то же время, отметил Эгенхофер, «газовые переговоры будут иметь значение за пределами Украины».

Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

В этом году европейские цены на газ выросли на 48% в ожидании сокращения поставок и быстрого истощения запасов газа из-за холодной и безветренной погоды. Повышение цен негативно влияет на домохозяйства и производителей.

На этой неделе словацкий лидер пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии в случае, если прекратится транзит российского газа.