Украинские командование совершило тактическую ошибку, приняв решение о вторжении на территорию Курской области в августе.

Об этом пишет французская газета Le Temps.

«(Генштаб ВСУ. – Прим. ред.) совершил ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — пишет газета (цитата по ТАСС).

Издание со ссылкой на неназванного подполковника ВСУ пишет, что Киев фактически снял с позиций на фронте опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область.

В США одной фразой охарактеризовали Украину

29 декабря в пресс-службе минобороны России отмечали, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 45,2 тыс. солдат, 262 танка, а также более 200 машин пехоты и бронетранспортеры.