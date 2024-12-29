На Западе предрекли освобождение Краматорска

Краматорск может стать следующим городом, который освободят российские войска после Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщило издание The New Statesman, передает РИА Новости.

Издание пишет, что «если не ждать чего-то неожиданного, Владимир Путин находится на пути к победе в конфликте на Украине». Российские войска сейчас «расположены на расстоянии вытянутой руки» от Покровска в Донбассе. После этого города настанет черед Краматорска.

«Если российские войска освободят Покровск, они могут двинуться к следующей цели — промышленному городу Краматорск неподалеку», — пишет издание.

Отмечается, что это крупный промышленный центр, где находится Краматорский машиностроительный завод. Он производит горнорудное оборудование и доменные печи, а также военную технику, например, комплектующие для ледоколов и подводных лодок.

The New Statesman отмечает, что многие западные военные и эксперты по России, «выдавали желаемое за действительное, надеясь, что Украина сможет победить».

«Владимир Зеленский… сам так больше не думает», — пишет издание.

Накануне стало известно, что электроснабжение всего Красноармейска было прекращено.