Вооруженные сил (ВС) РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики, — написали в Telegram-канале ведомства.

23 декабря бойцы Восточной группировки освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. 18 декабря Минобороны сообщило об освобождении сел Трудовое и Старые Терны. В ходе наступления были нанесены удары по подразделениям ВСУ, включая механизированные, горно-штурмовые, пехотные бригады и бригады теробороны.

Украинский пленный солдат ВСУ Богдан Никитченко рассказал, что взвод украинские пулеметчиков под видом военных российской армии расстреливал мирных жителей в Курской области.

Украинский военнопленный Иван Сова также рассказал, что перед отправкой в Курскую область украинских солдат подвергают психологической обработке.