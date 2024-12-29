Российские военнослужащие разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины по наводке пророссийского подполья. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью aif.ru.

По его словам, о группировке украинских военных, которые наступали в сторону российской границы под Харьковом, стало известно в начале 2024 года. Он добавил, что солдат ВСУ встретили огнем за несколько километров от города Шебекино.

«Мы вели это подразделение, это оказался спецназ Главного управления разведки Украины», — заявил Лебедев.

До этого представители подполья «Дозор» заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) избивают мобилизованных на Украине. По их данным, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственным «оберегом» является сопровождение сотрудниками полиции.