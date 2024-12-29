Передача Копенгагеном второй партии истребителей F-16 Киеву провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что такие действия вынуждают Россию принимать адекватные меры, в том числе военно-технического характера.

Российский министр подчеркнул, что любые виды вооружений, поставленные западными странами киевскому режиму, являются законной целью и эффективно уничтожаются российскими военными.

Лавров назвал условие проведения переговоров по Украине

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области сбили истребитель F-16.

Также сообщалось, что Германия и Дания поставили Киеву 15 танков Leopard и запчасти к ним.