Бойцы ВСУ сбросили с дрона флаг Украины на Российских солдат
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с дрона флаг Украины на позиции Российских солдат под Работино Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Военкоры отмечают, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя.
«Слабо как мы в бою Знамя на уничтоженную броню поставить?» — обратились бойцы.
На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, установленный на железной бочке. В свою очередь, Российские войска водрузили знамя на уничтоженную технику ВСУ.
15 декабря российская авиация ударила по складам ВСУ в Запорожской области. Как сообщалось, удары были нанесены неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении.