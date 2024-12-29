Военкомы в Харькове останавливают трамваи для проверки пассажиров

В Харькове на северо-востоке Украины сотрудники ТЦК начали останавливать трамваи во время движения. Видео такого инцидента опубликовала "Страна.ua". Издание уточнило, что военкомы устраивают проверки, когда трамвай едет от одной остановки к другой.

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С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

В конце ноября "Страна.ua" писала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. В декабре стало известно, что военкомы проводят в республике "такси-мобилизацию".