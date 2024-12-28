Хуситы сбили американский беспилотник

Йеменские хуситы сбили беспилотник США над провинцией Эль-Байда. Об этом хуситы сообщили в своем Telegram-канале.

Отмечается, что боевики из движения «Ансар Аллах» поразили американский дрон MQ-9. Как заявили сами хуситы, ими была использована ракета класса «земля-воздух», которую произвели на территории Йемена.

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«Противовоздушная оборона Вооруженных сил Йемена сбила американский беспилотник MQ-9 в то время, как он выполнял вражеские задачи над провинцией Эль-Байда», — сказано в сообщении хуситов.

Ранее хуситы ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской авиабазе Неватим.