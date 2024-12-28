Хуситы сообщили об уничтожении дрона MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над йеменской провинцией Эль-Бейда. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Йеменским силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда", - сказал представитель движения, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Как утверждает Сариа, повстанцы уничтожили 13 американских беспилотников подобного типа с начала эскалации на Ближнем Востоке. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в $30 млн.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции "Страж процветания" по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.