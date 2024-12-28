Армия Украины продержала жительницу Курской области в подвале четыре дня. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил RT.

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По словам россиянки, украинским военным было удобно использовать ее дом из-за его выгодного расположения.

— Позиция хорошая. Видно все кругом. И как они объяснили, чтобы не болтались у них под ногами — они нас в погреб, — рассказала жительница приграничной зоны.

Она отметила, что спустя четыре дня ночью приехала машина и забрала украинских солдат, оккупировавших ее дом, после чего ей и близким удалось сбежать. Она не уточнила, сколько человек находилось с ней в погребе, передает издание.

Также бойцы ВСУ расстреляли 14 мирных жителей в городе Селидово в ДНР. По словам беженца, расправу он увидел собственными глазами, когда возвращался из магазина домой по улице Щорса. Трое украинских военнослужащих сперва убили 11 человек, потом застрелили двух женщин с собакой, после чего расправились еще с одним местным жителем.

Отступающие из Часова Яра украинские военные оставляют на своих прежних позициях десятки тел погибших солдат, местами образуя стихийные захоронения. В некоторых случаях перед отступлением эти места были взорваны.