Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд киевскому режиму
Действующий президент США Джо Байден объявил о выделении нового финансового транша киевскому режиму в размере почти $2,5 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти $2,5 млрд на помощь в сфере безопасности Украине», — говорится в заявлении Байдена.
Отмечается, что теперь Пентагон выделил все оставшиеся средства в рамках USAI.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огромные деньги, которые Запад потратил на Украину, сгорели. По его словам, киевский режим не может поддерживать свою экономику.