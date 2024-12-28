В 2024 году наступил существенный перелом хода российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко во время трансляции, доступной на площадке «VK видео».

«Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом», — сказал он.

По словам бывшего военнослужащего, это видно по карте боевых действий и тем результатам, которые были достигнуты бойцами Российской армии.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные перед ними задачи невзирая на попытки украинского командования стабилизировать фронт.

Марочко раскрыл, сколько солдат потерял Киев на рубежах ЛНР

Андрей Марочко также заявил, что российские войска взяли под контроль более 70 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области в течение 2024 года. По его словам, им удалось продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины и занять выгодные рубежи.