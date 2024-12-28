В России завершился осенний призыв в армию

Осенний призыв на военную службу завершен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале, на срочную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек.

Призывные комиссии начали свою работу своевременно с 1 октября, а отправки призывников начались с 15 октября. Отмечается, что в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской области их направлять не будут, как и для участия в специальной военной операции.

Призыв осуществлялся на всей территории РФ. Как и в предыдущие компании, молодые люди имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Всех призывников обеспечили установленными нормами довольствия. В перевозках задействовали 11 рейсов самолетов авиации ВС, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда. Большинство военнослужащих зачислены в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.