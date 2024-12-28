Российские военнослужащие в 2024 году отбили почти 2 тыс. контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах Луганской Народной Республики, Киев потерял почти 400 тыс. солдат.

Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Для Киева военно-политическая обстановка характеризуется как напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Для РФ ситуация улучшается: в 2024 году наступил существенный перелом хода ведения СВО. В настоящее время противник продолжает попытки удерживать рубежи, однако вооруженные формирования Украины потерпели ряд поражений. <…> Вооруженные формирования Украины за год в зоне ответственности ЛНР провели почти 2 000 штурмов наших оборонительных рубежей. <…> Потери вооруженных формирований Украины в живой силе за отчетный промежуток времени составили в районе 400 000 солдат и наемников. В зоне проведения СВО наибольшее количество украинских боевиков и наемников ликвидировано на донецком и харьковском направлениях", - сказал он.

Марочко отметил, что российским военнослужащим в течение года удалось не только удержать натиск ВСУ и наемников, но и "успешно продвинуться" в глубь обороны противника, занять выгодные рубежи и позиции, а также освободить свыше 70 населенных пунктов в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик. "В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населенных пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ", - сообщил собеседник агентства.

Военный эксперт добавил, что за год на рубежах ЛНР российские военнослужащие уничтожили 672 танка, 4,1 тыс. орудий полевой артиллерии, 101 реактивную систему залпового огня, 561 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 1,1 тыс. полевых и складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 9,7 тыс. различных украинских боевых машин.