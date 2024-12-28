Стало известно о гибели российского журналиста в зоне СВО

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне СВО от удара украинского беспилотника. Об этом сообщил телеканал.

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По данным корреспондентов, Елисеев погиб накануне. Трагические новости также подтвердила в социальных сетях его жена Ирина.

Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022 года. Он пошел воевать добровольно и служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь.

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В начале декабря в Курской области в ходе боевых действий погиб Иван Таймагыр — один из последних представителей вымирающего коренного народа России, проживавшего на Чукотке. Он служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты.

3 декабря бывший священник Русской православной церкви Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке в зоне проведения СВО на Украине. Отмечается, что мужчина был участником специального добровольческого отряда «Ахмат». Происшествие произошло в августе, но о гибели бойца стало известно только сейчас.