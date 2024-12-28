В России оценили необходимость новой мобилизации

На сегодня нет необходимости проводить новую мобилизацию в России, заявил телеканал «Забайкалье» в своем Telegram-канале со ссылкой на генерал-лейтенанта и депутата Госдумы Андрея Гурулева. Он отметил со ссылкой на президента РФ Владимира Путина и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, что много людей приходят подписывать контракт на военную службу.

Слушайте президента. Президент сказал: «Мы на сегодня набираем людей добровольно. Те, кто приходят, подписывают контракт» <...>.То есть, на сегодняшний день потребности в мобилизации нет, — сказал Гурулев.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что почти 440 тысяч человек заключили контракт на военную службу в 2024 году. По его словам, это результат работы всех российских регионов.

До этого президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что в 2024 году ежедневно более тысячи человек добровольно заключали контракт с ведомством. Он добавил, что россияне активно помогают участникам специальной военной операции.

Песков заявил, что новая мобилизация в России не обсуждается

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в России не обсуждается вопрос возможной мобилизации. Таким образом он ответил на вопрос, хватает ли добровольцев на СВО или может потребоваться дополнительный набор. В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также сказал, что нет необходимости объявлять новую мобилизацию.