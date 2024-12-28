Украинские и западные чиновники опасаются ослабления линии фронта на всем ее протяжении из-за того, что Киев сделал ставку на нападение на Курскую область и удерживание там позиций. Об этом пишет Associated Press.

Украина атаковала Курскую область утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны заявили об остановке продвижения противника. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.

По словам опрошенных западным изданием украинских военных, ситуация на Курском направлении сложная, приказы доходят с опозданием и некоторые подразделения «не понимают, где наша сторона, где противник, что находится под нашим контролем, а что нет».

«Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку», - приводит агентство слова майора 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степана Луцива.

В свою очередь пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, выразили опасение, что ставка на Курск «ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке».

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