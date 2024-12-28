На Украине заявили о почти 400 взрывах за сутки

Сотни взрывов произошли за сутки на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава местной областной администрации Иван Федоров, пишет РИА Новости.

По его словам, взрывов было не менее 397, под ударом оказались 12 населенных пунктов.

Федоров отметил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Однако он не стал уточнять, какие именно были повреждения и что это были за объекты.

Напомним, что 25 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге и Ивано-Франковской области. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились по критически важным объектам энергетики, которые обслуживают Вооруженные силы Украины.