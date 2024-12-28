Российских штурмовиков стали тренировать для охоты на FPV-дроны

В Ростовской области на полигонах Южного военного округа внедрили новый элемент боевой подготовки штурмовых подразделений - охоту из гладкоствольных ружей на FPV-дроны.

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- Опыт специальной военной операции показал высокую эффективность применения передовыми штурмовыми отрядами гладкоствольных ружей для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сказал инструктор по армейской тактической стрельбе с позывным Босой.

В основу тренировок положена методика спортивной стендовой стрельбы с использованием дробовиков.

Стрельба ведется из гладкоствольных ружей 12 калибра по летящим мишеням-тарелочкам, имитирующими квадрокоптеры и FPV-дроны противника.

После завершения обучения и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО.