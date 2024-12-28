Марочко заявил об использовании ВСУ около 100 дронов под Волчанском

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сутки используют около 100 беспилотников под Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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Он подчеркнул, что российские военнослужащие уничтожают большую часть дронов.

«Как передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, небо в буквальном смысле жужжит», — рассказал собеседник агентства.

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Он также указал на усиление постов противовоздушной обороны ВС РФ.

Эксперт также добавил, что освобождение Волчанска осложняет его расположение: город расположен в низине, а часть высот вокруг контролируют как Российская армия, так и подразделения ВСУ.

В начале декабря стало известно, что ВСУ перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск.