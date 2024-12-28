ВСУ пытались атаковать завод в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по машиностроительному заводу в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

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В ведомстве отметили, что атака была отражена. Уточняется, что в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал, ущерба инфраструктуре нет.

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Ранее стало известно, что в Белгородской области дроны ВСУ наносили удары по машинам с людьми. Три человека получили ранения.

До этого украинский беспилотник взорвался при атаке на территорию школы в белгородском поселке Борисовка. О пострадавших не сообщалось.