Расчет БПЛА морской пехоты Северного флота из состава группировки «Днепр» проводил разведку на Каховском направлении в Херсонской области и атаковал тяжелый коптер типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры тарана украинского беспилотника дроном морпехов.

«Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжелый беспилотный летательный аппарат противника. На кадрах объективного контроля видно, как оператор БПЛА морской пехоты Северного флота зашел на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник», — заявили в ведомстве.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ ежедневно используют около 100 беспилотников под Волчанском в Харьковской области. Он отметил, что российским военным удается уничтожать большую часть вражеских дронов. Как эксперту передают очевидцы и источники, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, «небо в буквальном смысле жужжит».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.