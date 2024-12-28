Хуситы ударили "гиперзвуковой баллистической ракетой" по израильской авиабазе

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по израильской авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил использовали гиперзвуковую баллистическую ракету типа "Палестина-2" для нанесения удара по принадлежащей израильскому противнику авиабазе Неватим, которая находится в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Ракета успешно поразила свою цель", - сказал представитель движения, заявление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

В ночь на субботу израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. Согласно заявлению армии, ракета была перехвачена до того, как она достигла воздушного пространства Израиля. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной опасности, прозвучали ночью в районах Иерусалима и Мертвого моря.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В последние недели хуситы регулярно заявляют о нанесении ракетных ударов по центральным районам Израиля, включая города Тель-Авив и Ашкелон. 21 декабря израильские военные зафиксировали запуск одной ракеты из Йемена в направлении Израиля. Как сообщила израильская армия, ракету перехватить не удалось. В результате этого инцидента не менее 30 человек получили ранения.