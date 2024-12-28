NYT: у Киева имелось несколько десятков ATACMS без возможности новых поставок

На момент разрешения ВСУ на удары вглубь России у Украины имелось всего несколько десятков ракет ATACMS и не было возможности нарастить их количество впоследствии.

«На тот момент у Украины оставалось всего лишь «несколько десятков ракет» — возможно, около 50... И не было шансов получить больше», — пишет The New York Times.

Названо число оставшихся у Украины ракет ATACMS

В газете отметили, что ограниченные американские запасы уже были распределены для развёртывания на Ближнем Востоке и в Азии.

Кроме того, как добавили в издании, американские дальнобойные ракеты не смогли оказать влияния на ход боевых действий на Украине.

Ранее США и НАТО призвали Украину обдуманно выбирать цели для ракет ATACMS.

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить на следующей неделе о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму $1,25 млрд.