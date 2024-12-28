В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин возмутилась сообщениями о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до его ухода с поста в январе. Она опубликовала свою реакцию в соцсети X.

© РИА Новости / Павел Бедняков

«Какая сумма из этих денег будет отмыта и попадет на счета предвыборной кампании демократов? (...) Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи», — призвала конгрессвумен.

WP узнала о планах Трампа сократить помощь Украине за счет Европы

Ранее американские чиновники рассказали, новая помощь будет включать в себя «значительное число боеприпасов», в том числе для ракетных комплексов «земля-воздух», ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что официальное заявление будет сделано в понедельник, 30 декабря.

До этого сообщалось, что Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.