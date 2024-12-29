Российская новейшая баллистическая ракета «Орешник» стала самым мощным конвенциональным оружием в мире.

Об этом неприятном для Запада факте говорится в статье издания InfoBRICS, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«В сочетании со скоростью и маневренностью «Орешник» – самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных», – пишет автор публикации.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

При этом он отмечает, что благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.