Минобороны показало кадры поднятия российского флага под Харьковом

Министерство обороны России опубликовало кадры поднятия российского флага в центре взятого под контроль населенного пункта Лозовая в Изюмском районе Харьковской области. Триколор водрузили военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

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Военнослужащие, <...> принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг Российской Федерации в центре населенного пункта, — подчеркнули в Минобороны.

О взятии под контроль этого села ведомство сообщило в воскресенье, 22 декабря. Потери ВСУ составили: более 480 военнослужащих, а также пять автомобилей, самоходки Krab и Paladin, гаубица FH-70, артустановки «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и орудия М119.

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, что переход Лозового под контроль ВС РФ позволит расширить зону контроля к востоку от Оскола и «подтянуть фланги». Кроме того, российская армия выбила противника из села Красного в ДНР. По словам военкора, это поможет обезопасить фланги Центральной группировки войск, подразделения которой замыкают окружение Курахово с запада.