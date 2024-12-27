Названо российское оружие мощнее «Орешника»

Ракеты «Сатана» и «Булава», если их переделать по технологии «Орешника», станут мощнее новейшего ракетного комплекса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, главными в таком виде оружия являются цифровая начинка, боеголовки и новые двигатели, созданные на принципах кинетического оружия. Матвийчук указал, что ранее президент России Владимир Путин говорил о возможности сделать мощнее не только ракеты средней дальности, но и межконтинентальные. Он считает, что глава РФ имел в виду снабжение их боеголовками, как у «Орешника».

«Путин говорил о том, что не только ракеты средней дальности могут быть такими, но и межконтинентальные — по 10–15 тысяч километров — тоже снабдить такими боеголовками, тогда не нужны ядерные боеголовки, но возможность уничтожать стратегические объекты сохранится», — добавил эксперт.

Он уверен, что «можно взять любую ракету и начинить ее современными технологиями».