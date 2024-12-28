На Западе посоветовали Бербок почаще молчать после признания об «Орешнике»

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует молчать почаще после заявления МИД ФРГ об «Орешнике».

«МИД Германии признал, что ФРГ беззащитна перед российской системой «Орешник», а значит, Украина тоже... Может, теперь Бербок замолчит?», — написал журналист в соцсети X.

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27 декабря немецкий таблоид Bild заявил, что Германия беззащитна перед новейшими российскими ракетами «Орешник», а перехват такой цели может получиться только благодаря удаче.

Ранее глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что нелепые заявления Бербок вызвали смех даже среди сторонников действующего правительства.