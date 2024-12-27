Bild: Германия беззащитна перед российскими ракетами «Орешник»

Германия беззащитна перед новейшими российскими ракетами «Орешник», а перехват такой цели может получиться только благодаря удаче, пишет немецкий таблоид Bild.

© RT на русском

Газета в своём материале ссылается на внутренний документ Министерства иностранных дел, возглавляемого Анналеной Бербок.

«Германия беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — сказано в статье.

Применение «Орешника» назвали мощным фактором сдерживания

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что у России есть ракетные системы «Орешник». Сейчас их немного, но страна произведёт столько, сколько нужно.