Названо число оставшихся у Украины ракет ATACMS
ВСУ замедлили запуски западных дальнобойных ракет по России из-за нехватки боеприпасов и грядущей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно сообщению издания, замедление запусков связано с тем, что запасы дальнобойных ракет в распоряжении ВСУ подходят к концу. Однако, это не единственная причина — ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что разрешение ВСУ бить американскими ракетами большой дальности по территории России было ошибкой.
Помимо этого, собеседники издания из числа высокопоставленных чиновников НАТО считают, что эффективность западных ракет является ограниченной, и их использование не изменило ход конфликта. При этом серьезной эскалации в НАТО также не заметили — собеседники издания считают, что Россия также пытается избежать эскалации с учетом прихода к власти Трампа.
Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
При этом старший военный офицер НАТО адмирал Роб Бауэр, напротив, назвал применение ракетной системы ATACMS крайне эффективной. Однако источник издания заявил, что в данный момент у ВСУ осталось лишь 50 таких ракет — всего Украине было отправлено 500 ракет ATACMS.
«С большой помпой Украине более месяца назад было предоставлено разрешение на запуск западных ракет большой дальности по российским военным целям. Но после первоначального шквала из таких ракет Украина уже замедлила их использование. У Киева заканчиваются ракеты. Возможно, у него также заканчивается время: избранный президент Дональд Трамп публично заявил, что разрешение на запуск американских ракет большой дальности на территорию России был большой ошибкой», — сообщает источник.