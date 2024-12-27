Названо число оставшихся у Украины ракет ATACMS

ВСУ замедлили запуски западных дальнобойных ракет по России из-за нехватки боеприпасов и грядущей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению издания, замедление запусков связано с тем, что запасы дальнобойных ракет в распоряжении ВСУ подходят к концу. Однако, это не единственная причина — ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что разрешение ВСУ бить американскими ракетами большой дальности по территории России было ошибкой.

Помимо этого, собеседники издания из числа высокопоставленных чиновников НАТО считают, что эффективность западных ракет является ограниченной, и их использование не изменило ход конфликта. При этом серьезной эскалации в НАТО также не заметили — собеседники издания считают, что Россия также пытается избежать эскалации с учетом прихода к власти Трампа.

Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS

При этом старший военный офицер НАТО адмирал Роб Бауэр, напротив, назвал применение ракетной системы ATACMS крайне эффективной. Однако источник издания заявил, что в данный момент у ВСУ осталось лишь 50 таких ракет — всего Украине было отправлено 500 ракет ATACMS.